В России впервые осудили человека за неуважительный к власти танец

Как говорится в материалах суда, Червякова свою вину признала.
Она рассказала в суде, что просто хотела снять красивое видео со своим танцем в красивом месте, так как увлекается танцами.
Для заднего фона своего видеоролика она выбрала площадку у «Кургана Бессмертия», куда 28 апреля пришла с подругой. Подруга сняла на мобильный телефон видео, в котором Червякова станцевала танец в стиле реггетон. На следующий день она выложила его на свою страницу в соцсеть Instagram.
Червякова пояснила, что своим танцем не имела умысла оскорбить власть или память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Суд встал на сторону обвинения и решил, что, поскольку «Курган Бессмертия» является объектом культурного наследия регионального значения, действия Червяковой выражают явное неуважение к обществу.
Первый россиянин был наказан за неуважение власти в апреле 2019 г. Им стал житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил на своей странице во «В контакте» оскорбительную запись в адрес президента Путина. Суд признал его виновным по той же статье — ч. 3 ст. 20.1 КоАП и назначил штраф в 30 000 руб.