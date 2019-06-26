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22:04 (мск), источник: Ведомости

В России впервые осудили человека за неуважительный к власти танец

Российский суд впервые осудил человека за танец, который проявляет неуважение к власти. Речь идет о решении, которое вынес Советский районный суд Брянска в отношении гражданки Червяковой. Как следует из материалов суда, он оштрафовал ее на 30 000 руб. за видео с танцем, которое было сделано на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в материалах суда, Червякова свою вину признала.

Она рассказала в суде, что просто хотела снять красивое видео со своим танцем в красивом месте, так как увлекается танцами.

Для заднего фона своего видеоролика она выбрала площадку у «Кургана Бессмертия», куда 28 апреля пришла с подругой. Подруга сняла на мобильный телефон видео, в котором Червякова станцевала танец в стиле реггетон. На следующий день она выложила его на свою страницу в соцсеть Instagram.

Червякова пояснила, что своим танцем не имела умысла оскорбить власть или память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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Суд встал на сторону обвинения и решил, что, поскольку «Курган Бессмертия» является объектом культурного наследия регионального значения, действия Червяковой выражают явное неуважение к обществу.

Первый россиянин был наказан за неуважение власти в апреле 2019 г. Им стал житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил на своей странице во «В контакте» оскорбительную запись в адрес президента Путина. Суд признал его виновным по той же статье — ч. 3 ст. 20.1 КоАП и назначил штраф в 30 000 руб.

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