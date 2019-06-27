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02:37 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Однозначно могу сказать, что здесь виновата грузинская сторона»

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе — об отношениях с Россией.

Источник: AFP 2019

Грузия, Украина, Польша, Литва, Словакия и Эстония могут покинуть ПАСЕ. Депутаты из этих стран запросили свои парламенты о дальнейшем участии в работе Ассамблеи. Это произошло после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы вернула российской делегации ее полномочия в полном объеме. Ведущий «Ъ FM» Борис Блохин обсудил ситуацию с экс-спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

— Что касается последних событий в Тбилиси, как можно исправить ситуацию?

— Всегда нужно смотреть, где были допущены ошибки. И я однозначно могу сказать, что здесь виновата грузинская сторона. Это как раз тот случай, когда Россия совершенно ни при чем, и тем более господин Гаврилов.

Это вопиющая некомпетентность со стороны властей Грузии, потому что можно было ожидать, что среди населения будет определенный эмоциональный всплеск, когда увидят российского депутата в кресле председателя парламента.

Это кресло — как бы символ независимости и самостоятельности Грузии. С другой стороны, нужно было ожидать, что этот эмоциональный всплеск будет использован потом проамериканскими и антироссийскими политическими силами, что и произошло на самом деле.

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Почему все-таки в Грузии есть определенная почва для антирусской истерии? За семь лет нахождения у власти Бидзин Иванишвили ничего не сделал для реального диалога с Россией, то есть он был доволен тем, что сохраняется статус-кво. Если бы российско-грузинский диалог шел в течение этих лет, если бы новое грузинское руководство приехало в Москву, встретилось с президентом Владимиром Путиным, с министром иностранных дел, в Думе, в Совете федерации, я уверена, что какие-то позитивные шаги были бы сделаны. И тогда, конечно же, такой истерии и русофобии было бы меньше.

При этом мне понятна реакция Москвы, запрет авиасообщения и так далее. Когда выступает президент страны и называет вторую страну врагом, и не находится ни одного человека, который может сказать какое-то примиряющее всех слово. Хотя я бы очень хотела, чтобы российское руководство не принимало какие-то новые меры, потому что это еще больше осложнит российско-грузинские отношения и очень больно ударит по грузинской экономике.

Наши отношения откинуло на несколько лет назад, но можно было бы исправить ситуацию, если бы в грузинском руководстве была политическая сила, которая не боится прорусского ярлыка, американского посольства и делать то, что нужно для Грузии. К сожалению, я такой не вижу.
Нино Бурджанадзе
экс-спикер парламента Грузии

Представители парламента и большинства, а также министры соревновались все время с силами Саакашвили, кто больше будет проамериканским, и никто не думал о том, что российско-грузинские отношения нужно выровнять. Несмотря на то, что в свое время президент Владимир Путин сказал, что он готов встретиться с новым грузинским руководством. Я думаю, до выборов вряд ли ситуация изменится к лучшему.

— Что касается событий в Страсбурге, Грузия выступила против восстановления полноценной работы российской делегации в ПАСЕ. Связано ли это с протестами в Тбилиси?

— Я думаю, они в любом случае выступили бы против.

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