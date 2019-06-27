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00:13 (мск), источник: Daily Storm

Представители семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за РФ

Вслед за Украиной на такой шаг пошли делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии.

Представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за резолюции ассамблеи, которая позволяет РФ вернуться к работе в этой организации. Такую информацию опубликовал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Кроме того, один из членов этой делегации Сергей Соболев рассказал, что представители упомянутых государств в ассамблее призовут власти своих стран выйти из этой организации.

Арьев выложил в Facebook совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины.

Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в ассамблее во время следующих сессий. Мы желаем удачи новоизбранному генеральному секретарю ПАСЕ и надеемся, что она сможет решить беспрецедентный кризис доверия, который возник на этой неделе.
Владимир Арьев
глава украинской делегации в ПАСЕ
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В свою очередь член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев рассказал РБК, что представители упомянутых семи стран в ассамблее обратятся к парламентам своих государств с предложением отозвать национальные команды из ПАСЕ до конца 2019 года.

«Для нас сегодня была последняя точка. Когда предлагали самые явные вещи, их в один голос отклоняли. Например, включить в текст резолюции требование немедленно перевести [крымскотатарского активиста, задержанного в России] Эдема Бекирова в соответствии с решением ЕСПЧ из тюрьмы в госпиталь. Но они уже шли на принцип вместо того, чтобы пойти на уступки элементарные. Это была последняя точка», — резюмировал он.

26 июня делегация Украины покинула сессию ПАСЕ в знак протеста после подтверждения полномочий представителей России. Владимир Арьев заявил журналистам, что члены ПАСЕ все последние полгода обещали Киеву не восстанавливать в правах РФ в этой организации до выполнения всех требований, но не сдержали слово.

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня без поправок приняла резолюцию, которая позволит России вернуться к полноценной работе в ПАСЕ. «За» проголосовали 116 депутатов, «против» — 62.

Роман Чугуевский

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