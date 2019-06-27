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04:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп надеется на «хороший» разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что диалог с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке будет «хорошим».

Источник: AP 2019

«У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело», — ответил политик на вопрос журналиста CNN Сары Вествуд о том, попросит ли он российского коллегу «не вмешиваться в выборы в 2020 году».

Президенты России и США встретятся в третий раз — 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.

Первый полноформатный саммит лидеров двух стран состоялся в Хельсинки в июле 2018 года. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог.

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