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04:24 (мск), источник: ТАСС

Словакия не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/ — Отмечается, что три из четырех представителей Словакии голосовали за восстановление прав российской делегации.

Источник: Reuters

Руководство Национального совета (парламента) Словакии не ставит под сомнение решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о восстановлении прав российской делегации в полном объеме. Об этом говорится в поступившем в ТАСС в среду совместном заявлении спикера высшего законодательного органа Андрея Данко и главы постоянной делегации Национального совета Словакии в ПАСЕ Лубоша Благи.

«Словакия не выходит из ПАСЕ и никаким образом не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации, — отмечается в документе. — Наоборот, российскую делегацию мы поддержали и решение ПАСЕ мы приветствовали. Мы очень довольны, что и благодаря нам РФ в понедельник вернула себе то, что ей [по праву] принадлежит [место в ПАСЕ]».

За восстановление прав российской делегации в ПАСЕ голосовали три из четырех словацких парламентариев. Это представители партий правительственной коалиции республики.

Против был лишь выдвиженец либеральной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик. Он действовал вопреки официальной позиции своей страны.
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Полячик, как подчеркивается в документе, «злоупотребил своими полномочиями и подписал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины» с критикой возвращения России в ПАСЕ.

Подписанное Полячиком заявление опубликовали СМИ. При этом подчеркивалось, что делегации вышеназванных стран, включая Словакию, покинули ПАСЕ в знак протеста против восстановления в правах делегации РФ. «В случае Словакии это чистейшая ложь», — подчеркивается в заявлении руководства парламента республики.

«Председатель Национального Совета Словакии Андрей Данко и глава постоянной делегации Национального совета Словакии в ПАСЕ Лубош Блага решительно дистанцируются от заявления [подписанного Полячиком]. Оно прямо противоречит занимаемой Словакией позиции [по отношению к России]", — говорится в документе.

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