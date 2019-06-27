Мадуро заявил о том, что все участники последней попытки переворота пойманы

Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой.
Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
По словам Мадуро, у властей есть порядка 56 часов записей переговоров организаторов переворота, на которых группа военных и полицейских в отставке и «один-два» действующих военных, «провалившиеся политики от правых сил», управляемые и финансируемые из Боготы, говорили об убийствах. «Они говорили об убийстве 30−50−60 членов “колективос” из района “23 января”, чтобы устроить резню. Они говорили об установке бомб, чтобы разрушить сферу общественных услуг — интернет, телефонную связь, электричество», — заявил Мадуро.
«Они трусливо говорили, как убить президента республики — и показать это миру, как убить товарища Диосдадо Кабельо — и показать это миру, убить мою супругу Силию Флорес — и показать это миру», — отметил глава Венесуэлы.
По его словам, они были готовы убить также своих же сослуживцев — вплоть до 95% генералов страны.
«Они там говорили о некоей израильской группе, которая якобы была в Венесуэле и должна была убить меня. Больше я не говорю (на эту тему)», — сказал Мадуро.
Мадуро также обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в причастности к организации данного заговора, а также потребовал у властей Доминиканской республики экстрадировать в Венесуэлу сбежавшего туда бригадного генерала ВВС в отставке Эдуардо Баеса Торреальбу.