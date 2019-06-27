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04:46 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро заявил о том, что все участники последней попытки переворота пойманы

МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в среду о поимке участников последнего заговора с целью свержения законного правительства страны в июне.

Источник: РИА Новости
Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой.

Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес рассказал, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.

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По словам Мадуро, у властей есть порядка 56 часов записей переговоров организаторов переворота, на которых группа военных и полицейских в отставке и «один-два» действующих военных, «провалившиеся политики от правых сил», управляемые и финансируемые из Боготы, говорили об убийствах. «Они говорили об убийстве 30−50−60 членов “колективос” из района “23 января”, чтобы устроить резню. Они говорили об установке бомб, чтобы разрушить сферу общественных услуг — интернет, телефонную связь, электричество», — заявил Мадуро.

«Они трусливо говорили, как убить президента республики — и показать это миру, как убить товарища Диосдадо Кабельо — и показать это миру, убить мою супругу Силию Флорес — и показать это миру», — отметил глава Венесуэлы.

По его словам, они были готовы убить также своих же сослуживцев — вплоть до 95% генералов страны.

«Они там говорили о некоей израильской группе, которая якобы была в Венесуэле и должна была убить меня. Больше я не говорю (на эту тему)», — сказал Мадуро.

Мадуро также обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в причастности к организации данного заговора, а также потребовал у властей Доминиканской республики экстрадировать в Венесуэлу сбежавшего туда бригадного генерала ВВС в отставке Эдуардо Баеса Торреальбу.

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