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07:20 (мск), источник: Daily Storm

В Белом доме назвали дату и время встречи Путина с Трампом

Президент России встретится с американским лидером на саммите G20.

Источник: AP 2019

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G20 в японском городе Осака 28 июня в 14:00 по местному времени (08:00 мск). Темы, которые подымут лидеры РФ и США, пока неизвестны — как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, повестку будут определять сами главы государств во время встречи. Трамп отметил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером.

«Трамп и Путин проведут встречу в 14:00 по местному времени (08:00 мск) в городе Осака», — сообщили в Белом доме (цитата по ТАСС).

Президент США отметил перед вылетом в Японию, что надеется «очень хорошо поговорить» с Путиным.

На вопрос журналиста, будет ли он вновь подымать тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы, Трамп ответил: «Что я ему скажу — не ваше дело».

Ранее Ушаков отметил, что официальная повестка встречи отсутствует и лидеры будут сами выбирать темы разговора. Неназванный высокопоставленный представитель администрации США, комментируя предстоящую встречу, в свою очередь предположил, что главы РФ и США обсудят региональную безопасность, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, а также темы улучшения двусторонних отношений между странами, контроля над вооружениями и российского вмешательства в выборы.

Последний раз Трамп и Путин общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Первые полноформатные переговоры один на один президентов России и США состоялись в Хельсинки в июле 2018 года. Лидеры двух стран общались два часа 10 минут. Перед этим президенты лично контактировали в ноябре 2017-го на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге. А впервые Путин и Трамп встретились тет-а-тет в июле того же года на саммите G20 в Гамбурге.

Егор Латышев

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