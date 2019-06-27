07:20 (мск), источник: Daily Storm
В Белом доме назвали дату и время встречи Путина с Трампом
Президент России встретится с американским лидером на саммите G20.
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G20 в японском городе Осака 28 июня в 14:00 по местному времени (08:00 мск). Темы, которые подымут лидеры РФ и США, пока неизвестны — как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, повестку будут определять сами главы государств во время встречи. Трамп отметил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером.
«Трамп и Путин проведут встречу в 14:00 по местному времени (08:00 мск) в городе Осака», — сообщили в Белом доме (цитата по ТАСС).
На вопрос журналиста, будет ли он вновь подымать тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы, Трамп ответил: «Что я ему скажу — не ваше дело».
Ранее Ушаков отметил, что официальная повестка встречи отсутствует и лидеры будут сами выбирать темы разговора. Неназванный высокопоставленный представитель администрации США, комментируя предстоящую встречу, в свою очередь предположил, что главы РФ и США обсудят региональную безопасность, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, а также темы улучшения двусторонних отношений между странами, контроля над вооружениями и российского вмешательства в выборы.
Последний раз Трамп и Путин общались в декабре 2018 года на саммите G20 в
Егор Латышев