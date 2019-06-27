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12:35 (мск), источник: Интерфакс

Большинство кибератак на РФ исходили из США и были нацелены на кражу оборонных технологий

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов заявил, что основным источником киберугроз для России остаются информресурсы, находящиеся в США.

Источник: Reuters

«Анализ информации, поступающей в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак (ГосСОПКА) показывает, что большинство атак направлено на кражу информации. Прежде всего, преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике, ракетостроении, а также информации из систем государственного управления», — сказал Мурашов журналистам в четверг.

На брифинге были показаны слайды, согласно которым основным источником киберугроз для России «являются информационные ресурсы на территории США».

Он отметил, что в среднем «каждая третья выявленная атака направлена на организации кредитно-финансовой сферы».

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По словам Мурашова, значительная доля кибератак, выявленных НКЦКИ, связана с блокировкой работы информационных ресурсов за счет DDoS-атак.

В настоящее время, рассказал он, для организации таких атак используются «бот-сети из устройства Интернета вещей». «Впервые с такой DDoS-атакой мы столкнулись в 2015 году. Она была направлена на информационные ресурсы органов государственной власти. Для ее осуществления в 50 странах мира злоумышленники захватили 2 млн устройств интернета вещей», заявил замдиректора НКЦКИ.

В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), предусматривающий подключение объектов КИИ к ГосСОПКА, вступил в силу с 1 января 2018 года.

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