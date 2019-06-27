13:31 (мск), источник: Авто Mail.ru
Украинцы больше не смогут купить авто российской сборки
Украинское правительство расширило перечень товаров из России, которые запрещено ввозить на территорию страны.
С 1 июля из России запрещён ввоз любых автомобилей, мотоциклов и тракторов. Украинское решение нанесет большой удар: как отмечает РБК, в 2018 году российский экспорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств на Украину составил $50 млн.
Cейчас украинцам доступны автомобили Lada и УАЗ, а также Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Accent (Solaris) и Creta. Также из России поставляются грузовики ГАЗ и КАМАЗ, плюс автобусы ПАЗ.
Отметим, что изначально украинский кабмин рассчитывал всего лишь ввести дополнительную пошлину на транспортные средства из РФ. То есть машины должны были подорожать, но не покинуть рынок.
Однако итоговое решение оказалось намного жёстче первоначального.
При этом рост поставок составил +1,6%. В сегменте лёгкого коммерческого транспорта «Газелям» принадлежали 9,4% рынка.