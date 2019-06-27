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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональда Трампа обвинили в жестоком обращении с детьми

На администрацию президента США подали в суд за политику в отношении иммигрантов.

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Сотрудники американских иммиграционных служб подали иск в суд, потребовав отменить введенные в декабре прошлого года правила, по которым мигранты из Мексики, обращающиеся за убежищем в США, должны оставаться в Мексике в ожидании решения. По мнению служащих, эти нормы угрожают жизни мигрантов, а также нарушают законы и американские традиции предоставления убежища преследуемым. Другой иск был подан правозащитными организациями, которые потребовали немедленного доступа врачей и инспекций в центры содержания мигрантов в Техасе, где, по их данным, дети-мигранты находятся в непригодных для обитания условиях без чистой воды и пищи.

Объединение сотрудников американских иммиграционных служб в среду подало иск в апелляционный суд в Калифорнии, требуя запретить введение принятых американскими властями так называемых протоколов по защите мигрантов (эту политику также часто называют «Remain in Mexico»). Эти правила были приняты администрацией президента США Дональда Трампа в декабре, они предусматривают, что мигранты из Мексики, подающие заявку на получение убежища в США, должны оставаться в Мексике, пока американские власти рассматривают их заявку.

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Объединение, являющееся отделением Американской федерации государственных служащих, представляет интересы более чем 2,5 тыс. сотрудников иммиграционных служб, на которых и возложено внедрение новых правил. По их мнению, такие нормы угрожают жизни мигрантов, которые могут подвергнуться преследованиям у себя на родине, и «принципиально противоречат моральному духу нашей нации».

Сотрудники иммиграционных служб указывают на то, что США традиционно предоставляли убежище тем, кого преследовали в собственных странах, и что новые правила нарушают международное и федеральное законодательство, а также и «наши традиции предоставления убежища преследуемым».

Поданный иск стал редким примером, когда претензии предъявляют к федеральным властям не правозащитные организации, а сами чиновники, отвечающие за выполнение этих правил.

С начала января в соответствии с ними около 12 тыс. мигрантов, подавших заявки на получение убежища, были высланы из США в Мексику.

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Одновременно с иском иммиграционных чиновников в среду несколько правозащитных групп подало иск в окружной суд Лос-Анджелеса — они обвиняют власти в нарушении прав мигрантов в центрах содержания в Техасе. Правозащитники требуют, чтобы власти немедленно разрешили доступ туда независимых врачей и инспекций. Речь идет о нескольких центрах в районе Эль-Пасо и долины Рио-Гранде.

По данным правозащитников, мигранты, в том числе дети, содержатся там неделями в «ужасающих», абсолютно антисанитарных и опасных условиях, без чистой воды, достаточного питания, душей, туалетов и т. д.

«Рассказы детей, которые мы собрали в последние две недели, свидетельствуют о том, что их держали в том, что они называли ''холодильниками'', или в клетках, переполненных, в ужасных, антисанитарных условиях», — говорит Питер Шай, глава Центра по правам человека и конституционному праву, одной из организаций, подавших иск. Кроме того, правозащитники указывают на нормы, в соответствии с которыми детей нельзя держать в таких центрах дольше 20 дней, и требуют немедленно отпустить детей к родителям или другим родственникам.

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Яна Рождественская

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