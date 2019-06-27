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18:50 (мск), источник: РИА Новости

Мордовский депутат в резкой форме ответила местному жителю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Депутат Старошайговского района Мордовии от партии «Единая Россия» Татьяна Шишканова дала некорректный совет местному жителю о том, как поступить с резолюцией народного схода — в администрации района пообещали, что ее высказывание не останется незамеченным.

Как сообщает местное издание «Столица С», скандалом завершился поход жителя Мордовии Петра Анисимова к председателю совета депутатов Старошайговского района Татьяне Шишкановой. Мужчина попытался передать ей решение сбора граждан, на что слуга народа посоветовала избирателю «засунуть» его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Это высказывание есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.

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«Это не к лицу любому человеку, тем более депутату, это однозначно… Я тоже член партии “Единая России”. Я думаю, поступок будут разбирать в партии. Это бесследно не обойдется», — заявил РИА Новости в четверг первый заместитель главы Старошайговского района Мордовии Алексей Бычков.

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Он объяснил, что решение, которое Анисимов пытался передать, — это резолюция народного схода по поводу планируемого сокращения койко-мест в больнице, где Шишканова работает главным врачом. По его словам, решение народного собрания все-таки поступило в администрацию района.

«Резолюцию нам вручили через секретаря. Что делать с ней — трудный вопрос, решаем», — признался Бычков.

Он добавил, что случившееся не типично для Шишкановой.

«Раньше такого не было. Может, у нее тяжелый день был или накопились проблемы, вот эмоции и не сдержала. А так она тактичная, веселая, жизнерадостная», — добавил чиновник.

Получить комментарий у самой Шишкановой РИА Новости пока не удалось — в больнице сообщили, что она на совещании.

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