Мордовский депутат в резкой форме ответила местному жителю

Как сообщает местное издание «Столица С», скандалом завершился поход жителя Мордовии Петра Анисимова к председателю совета депутатов Старошайговского района Татьяне Шишкановой. Мужчина попытался передать ей решение сбора граждан, на что слуга народа посоветовала избирателю «засунуть» его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Это высказывание есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.
«Это не к лицу любому человеку, тем более депутату, это однозначно… Я тоже член партии “Единая России”. Я думаю, поступок будут разбирать в партии. Это бесследно не обойдется», — заявил РИА Новости в четверг первый заместитель главы Старошайговского района Мордовии Алексей Бычков.
Он объяснил, что решение, которое Анисимов пытался передать, — это резолюция народного схода по поводу планируемого сокращения койко-мест в больнице, где Шишканова работает главным врачом. По его словам, решение народного собрания все-таки поступило в администрацию района.
«Резолюцию нам вручили через секретаря. Что делать с ней — трудный вопрос, решаем», — признался Бычков.
Он добавил, что случившееся не типично для Шишкановой.
«Раньше такого не было. Может, у нее тяжелый день был или накопились проблемы, вот эмоции и не сдержала. А так она тактичная, веселая, жизнерадостная», — добавил чиновник.
Получить комментарий у самой Шишкановой РИА Новости пока не удалось — в больнице сообщили, что она на совещании.