ФСБ: Созданное США кибероружие уходит к «плохим парням», а они обвиняют Россию

Он подчеркнул, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) официально считает своей целью «разработку средств доминирования в глобальных коммуникационных сетях».
США называют такие программные средства информационным оружием. Но, в отличие от обычных видов вооружения, методы контроля их распространения отсутствуют. Как следствие, такие средства попадают к «плохим парням.
Николай Мурашовзамначальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ, замдиректора НКЦКИ
Он напомнил о том, что утечка данных из АНБ была использована для организации атак с помощью вируса WannaCry. Отметим, в нападениях при помощи этого вируса подозревали хакеров из России и Северной Кореи. На это Мурашов тоже ответил.
«В США виноватых всегда знают заранее, это всегда четыре страны — Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Американское разведсообщество даже при недостатке доказательств берет на себя смелость обвинять другую страну в компьютерных атаках, добавляя лишь слова вроде “вероятно” и highly likely», — заявил замглавы НКЦКИ.
По словам Мурашова, центры управления бот-сетями, с помощью которых происходят кибератаки, сосредоточены на территории США и ЕС.
«Прежде всего преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении, а также информации из госсистем управления. В среднем каждая третья атака приходится на кредитно-финансовую схему», — уточнил Мурашов.