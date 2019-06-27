16:15 (мск), источник: Интерфакс
Секторальные санкции ЕС против России продлены до 31 января 2020 года
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года секторальных экономических санкций против России.
«21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики», — сказано в коммюнике Совета ЕС.
Решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили Европейскому совету
Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.
Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.
Также действует экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.
Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.