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16:53 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

Источник: AP 2019
«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — сказал он на брифинге в Киеве, перейдя на русский язык. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.

В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять «пакет мер» по Черному морю, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив». Москва раскритиковала такое решение.

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