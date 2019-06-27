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18:32 (мск), источник: Ведомости

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках. «Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета», — отметил Зеленский в эфире телеканала «Прямой» (его слова приводит «РИА Новости»).

Источник: Reuters

По словам президента, МИД Украины не предоставил ему информации о ноте, поступившей от России. «Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ», — добавил президент, заметив, что «господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины».

Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что министр иностранных дел не посоветовался с ним при отправке ответа. «Министр делает утверждения от Украины, когда это компетенция президента», — подчеркнул Зеленский. «Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия», — заключил он, предложив Климкину направить «ноту родителям моряков».

Вместе с тем Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — сказал он.

Ранее Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, заявив, что уголовный процесс в отношении украинских моряков продолжается, но Россия готова пойти навстречу. В ответ Климкин потребовал, чтобы Москва немедленно освободила задержанных.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
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