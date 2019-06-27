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19:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Абашидзе: Гаврилов появился в кресле спикера парламента Грузии по ошибке

Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов в соответствии с программой не должен был вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, сообщил РБК представитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На фоне того, что господин Гаврилов занял кресло председателя парламента Грузии, который является «одним из первых лиц государства», в Грузии вспыхнули антироссийские протесты.

«В программе значилось, что заседание должен был вести греческий генеральный секретарь Андреас Михаилидис. Но без согласования с грузинской стороной в его кресле неожиданно для всех оказался господин Гаврилов, что и вызвало возмущение, которое довольно быстро выплеснулось на улицы», — сказал Зураб Абашидзе.

В четверг 20 июня, когда только начались беспорядки в Грузии, Сергей Гаврилов в интервью «Ъ» прокомментировал инцидент с креслом в парламенте. По его словам, в почетное кресло его посадили представители грузинского парламента «согласно протоколу подобных мероприятий». «Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я. Хочу подчеркнуть: на таком же почетном месте я заседал в национальном парламенте Греции, в ливанском парламенте, в других — и не было никаких проблем», — сказал господин Гаврилов.

Напомним, протесты в Тбилиси длятся уже неделю. Митингующие уже добились отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

В результате беспорядков ухудшились отношения Грузии с Россией. Президент Владимир Путин с 8 июля запретил авиасообщение между странами.

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