Абашидзе: Гаврилов появился в кресле спикера парламента Грузии по ошибке

На фоне того, что господин Гаврилов занял кресло председателя парламента Грузии, который является «одним из первых лиц государства», в Грузии вспыхнули антироссийские протесты.
«В программе значилось, что заседание должен был вести греческий генеральный секретарь Андреас Михаилидис. Но без согласования с грузинской стороной в его кресле неожиданно для всех оказался господин Гаврилов, что и вызвало возмущение, которое довольно быстро выплеснулось на улицы», — сказал Зураб Абашидзе.
В четверг 20 июня, когда только начались беспорядки в Грузии, Сергей Гаврилов в интервью «Ъ» прокомментировал инцидент с креслом в парламенте. По его словам, в почетное кресло его посадили представители грузинского парламента «согласно протоколу подобных мероприятий». «Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я. Хочу подчеркнуть: на таком же почетном месте я заседал в национальном парламенте Греции, в ливанском парламенте, в других — и не было никаких проблем», — сказал господин Гаврилов.
Напомним, протесты в Тбилиси длятся уже неделю. Митингующие уже добились отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.
В результате беспорядков ухудшились отношения Грузии с Россией. Президент Владимир Путин с 8 июля запретил авиасообщение между странами.