19:18 (мск), источник: Газета.Ру
Врио главы Астраханской области дал старт конкурсу «Губернаторский резерв»
27 июня в Астрахани состоялся
Конкурс проводится по поручению врио губернатора при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
В своём выступлении Игорь Бабушкин отметил, что смысл конкурса — в формировании управленческой команды региона молодыми и талантливыми людьми, стремящимися проявить себя. При этом для самих участников «Губернаторского резерва» работа в проекте может стать уникальной возможностью повысить профессиональный уровень, получить новые знания и компетенции.
«Я обращаюсь ко всем молодым управленцам — как проживающим в области, так и родившимся здесь, но, к сожалению, уехавшим работать в другие субъекты: примите участие в нашем конкурсе — это хорошая возможность проверить свои силы и получить карьерные перспективы, в том числе в исполнительной власти региона», — подчеркнул врио губернатора.
В конкурсе будут использованы современные методики оценки, которые уже показали свою эффективность в ходе кадрового проекта «Лидеры России». Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко, участников конкурса «Губернаторский резерв» будут оценивать федеральные эксперты, ранее работавшие на конкурсе «Лидеры России».
«Наша главная задача — обеспечить беспристрастность. Нам важно, чтобы оценивающий эксперт не знал ничего личного о кандидате, не учился с ним в одной школе и так далее. Именно независимость оценки позволит отбирать кандидатов строго по их способностям и компетенциям, а не по
За неукоснительным соблюдением правил конкурсных процедур будет следить Наблюдательный совет конкурса, председателем которого стала Ольга Башкина.
«В нашем совете представлены высокопрофессиональные люди из самых разных областей жизни региона — от промышленности до образования и здравоохранения. Такой состав способен обеспечить прозрачность и объективность отбора участников», — отметила председатель Наблюдательного совета.
Принять участие в конкурсе «Губернаторский резерв» могут руководители в возрасте до 45 лет включительно с высшим образованием и управленческим опытом (не менее года для конкурсантов до 35 лет и не менее трёх лет для участников в возрасте от 36 до 45 лет).
Этап сбора заявок продлится до 23:59 24 июля. Для регистрации в качестве участника необходимо зайти на сайт конкурса губернаторскийрезерв.рф, создать личный кабинет и заполнить анкету. В качестве первого задания участникам конкурса надо будет подготовить эссе и ответить в нём на 4 вопроса. Сделать это предстоит так же в срок до 24 июля.