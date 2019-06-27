Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, сколько стоил бы бензин без налогов
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Все муми-тролли в 50 фактах (фото)
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Почему люди больше не хотят покупать квартиры в ипотеку
Легенды и факты о первом банкоматеЗнаете ли вы, откуда вообще взялась эта "денежная машина"?
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
Названа причина экстренного отступления ВСУ
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Выселенные из отеля украинцы набрасывались на русских детей - СМИ
Бёдра модели в белье вызвали бурное обсуждение
Александр Малинин с женой устроили прогулку в велосипедках
Пресняков, Ефремов и другие звезды, которые дружат семьями
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Где живут студенты московских вузов: фото
Назван самый агрессивный город России
Фоторепортажи
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
10Аномальная жара охватила Европу
21:55 (мск), источник: Ведомости

Путин объявил конец эпохи либерализма перед саммитом G20

Об этом президент заявил в интервью газете The Financial Times.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин в интервью газете The Financial Times заявил о конце эпохи либерализма. «Либеральная идея» «пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, заявил российский лидер.

По его словам, либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Путин привел в пример решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Он назвал его «ошибочным» и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики.

Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены.
Владимир Путин
президент России

По мнению Путина, «за каждое преступление должно быть наказание»: «Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».

Читайте также

 Основатель «Рольфа»: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую»
Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей
«Барселона» арендовала Ольгу Бузову на 48 часов
Чиновники заговорили о возможном контроле за расходами россиян
Ростуризм назвал минимальную стоимость недельного отдыха в Крыму
Фотографии из ростовского коровника попали в американский глянец
Меркель стало плохо на встрече с президентом ФРГ
Депутат Госдумы объяснил клич «Я — Рамзан Кадыров!» в ПАСЕ
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Как рухнул грандиозный криптопроект Ольги Бузовой Бузкоин — всё.
Кино
В Москве простились с Аллой Покровской Актриса, режиссер и педагог ушла из жизни в возрасте 81 года
Авто
ЗИС-110: крутой проект нового российского авто Дизайнер Сергей Баринов переосмыслил очередную советскую модель, создав современную версию лимузина ЗИС-110
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 338
Мой муж - алкоголик 264
Как найти свое призвание, если интересов много? 212
По Москве-реке 211
Леди
Пелагею в шляпе не узнали фанаты Певица выглядит роскошно.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь