21:55 (мск), источник: Ведомости
Путин объявил конец эпохи либерализма перед саммитом G20
Об этом президент заявил в интервью газете The Financial Times.
Президент Владимир Путин в интервью газете The Financial Times заявил о конце эпохи либерализма. «Либеральная идея» «пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, заявил российский лидер.
По его словам, либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Путин привел в пример решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Он назвал его «ошибочным» и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики.
Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены.
По мнению Путина, «за каждое преступление должно быть наказание»: «Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».