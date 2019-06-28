02:43 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Дональд Трамп заинтриговал мировую общественность
Почему американский президент держит в тайне переговоры с Владимиром Путиным
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии не вызвала ажиотажа в американской прессе. Крупнейшие телеканалы практически не отреагировали на то, что Кремль и Белый дом подтвердили встречу двух президентов на саммите G20 в Осаке. Она начнется 28 июня в 8.00 утра по московскому времени и продлится полтора часа. Трамп прибыл в Японию и дал короткую
Про Россию был только один вопрос — журналисты спросили, потребует ли американский президент гарантий от Путина, что тот не будет вмешиваться в президентские выборы в 2020 году. Трамп ответил лаконично: «У меня будут отличные переговоры. А что я ему скажу, это не ваше дело».
Так, Financial Times сообщала, что на саммите G20 в
СМИ также обратили внимание, что в этот раз Дональд Трамп прибыл на саммит без супруги Мелании, хотя ранее она неизменно сопровождала его на таких мероприятиях. На этом фоне таблоиды заговорили о возможном разладе в президентской чете. Не смог Трамп договориться и с собственными подчиненными, отметил в беседе с «Ъ FM» бывший консультант Республиканской партии Джеймс Джатрас. И это может повлиять на результат переговоров. «Я, конечно, надеюсь, что они смогут достичь
Думаю, Путин понимает, что Трамп утратил контроль над собственной администрацией.
И какими бы ни были личные желания американского президента — наладить отношения с Россией, вывести войска из Сирии, не ввязываться в войну с Ираном — вряд ли они осуществимы. Поэтому он ничего не сможет пообещать Путину, а если пообещает, Путин вряд ли ему поверит. Трамп сейчас просто не сможет заключить никакие сделки. Это касается не только Москвы, но и Пекина, Тегерана и других стран» — отмечает Джатрас.
Сейчас Осака готовится к открытию саммита, в город стянуты 25 тыс. полицейских. Организаторы жалуются на погоду: на регион движется тайфун, идет ливень, который, по прогнозу синоптиков, продлится до рассвета.
Иван Якунин