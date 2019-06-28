04:17 (мск), источник: Интерфакс
Сенат США опубликует часть доклада о «вмешательстве» РФ в выборы в июле
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Первая часть доклада из пяти будет посвящена безопасности выборов, последняя — увидит свет в сентябре.
Доклад Сената о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года из пяти частей будет выпущен поэтапно, начиная с июля, сообщил газете Politico в четверг председатель комитета по разведке Ричард Берр.
Это начнется сразу после того, как мы вернемся с 4 июля (День независимости США — ИФ).
Он отметил, что двухлетняя работа над расследованием окончена.
Согласно ему, первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов.
За этим последуют дополнительные части о действиях администрации
Говоря о сроках публикации последней части доклада, Берр заявил: «Я предполагаю, что это будет
«Я просто не знаю, сколько времени уйдет на рассекречивание», — добавил он.
Берр и его демократический коллега, сенатор Марк Уорнер, уже более двух лет работают над исследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
В то время как спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование российского вмешательства собирается дать показания 17 июля перед двумя комитетами Палаты представителей, Берр сказал, что не планирует привлекать его к публичным или частным показаниям.
«Я поверил ему на слово, что он включил в отчет все, что имело отношение к делу», — сказал Берр.
В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.
Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.