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03:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Молдавия обвинила Порошенко в контрабанде

Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила прошлое руководство Украины во главе с Петром Порошенко в организации контрабанды и коррупционных схем. Об этом пишет Politico.

Источник: Reuters

По ее утверждению, Киев сотрудничал с лидером Демократической партии Молдавии, олигархом Владимиром Плахотнюком, что помогало выживать властям Приднестровья. Санду рассчитывает, что Киев начнет содействовать в ликвидации этих схем, однако уточнила, что еще не разговаривала с новым президентом Украины или премьер-министром.

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26 июня Следственный департамент МВД России заочно предъявил обвинение Плахотнюку. Бизнесмена обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В феврале сообщалось, что Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода валюты из России. По данным МВД, обладая российским паспортом, политик с подельником Вячеславом Платоном создали международное преступное сообщество, которое занималось незаконными валютными операциями через подконтрольные банки. В итоге из страны было вывезено более 37 миллиардов рублей.

16 июня новый глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что Плахотнюка «вернут в Молдавию и будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа». За день до этого появилась информация о том, что самолет, на борту которого находился Плахотнюк, покинул воздушное пространство Молдавии.

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