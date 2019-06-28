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06:22 (мск), источник: Известия

Мэй призвала Россию «изменить свое поведение»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон открыт для улучшения отношений с Москвой. Об этом она 28 июня сообщила агентству Bloomberg перед саммитом G20 в Осаке.

При этом она заявила, что для начала диалога России надо «изменить свое поведение». Издание отмечает, что британский премьер намерена требовать от президента России Владимира Путина привлечения к ответственности подозреваемых в инциденте с отравлением британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

27 июня президент России Владимир Путин считает, что история с отравлением Скрипалей не стоит «и пяти копеек».

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