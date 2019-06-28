Мэй призвала Россию «изменить свое поведение»

06:22 (мск), источник: Известия
При этом она заявила, что для начала диалога России надо «изменить свое поведение». Издание отмечает, что британский премьер намерена требовать от президента России Владимира Путина привлечения к ответственности подозреваемых в инциденте с отравлением британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию
27 июня президент России Владимир Путин считает, что история с отравлением Скрипалей не стоит «и пяти копеек».