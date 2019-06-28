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06:32 (мск), источник: Интерфакс

Путин высказался за интеграцию платежных систем стран БРИКС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости интеграции платежных систем стран БРИКС и создания канала обмена информацией между их Центробанками.

Источник: Reuters

«Повысить безопасность финансовых операций могла бы интеграция платежных систем стран “пятерки” и создание независимого канала обмена сообщениями между национальными банками», — сказал Путин на встрече лидеров стран БРИКС в Осаке.

Как подчеркнул Путин, «это чрезвычайно важно в сегодняшних условиях, способствовало бы укреплению устойчивости банковских систем государств БРИКС к внешнему воздействию».

Президент РФ высказался за расширение операционной деятельности Банка развития БРИКС.

«Что касается вопроса расширения состава акционеров Банка, то этот вопрос, полагаем, нужно решать поэтапно. Вначале следует утвердить формулу расчета квот для претендентов и необходимые регламентирующие документы, а затем обеспечить сбалансированное региональное представительство», — считает Путин.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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