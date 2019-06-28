08:17 (мск), источник: Ведомости
Саммит G20 начался с совместного фотографирования лидеров
В японском городе Осака стартовал саммит «большой двадцатки» (G20). Трансляцию церемонии вело видеоагентство Ruptly на своем канале в Youtube.
Мероприятие началось с фотографирования с японским премьерм Синдзо Абэ: лидеры стран проходили к нему по красной дорожке мимо стенда с флагами всех 20 стран. Одним из первых на саммит пришел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Наиболее неформальное приветствие у Абэ было с французским президентом Эммануэлем Макроном: они не только пожали друг другу руки, но и обнялись. Российский президент Владимир Путин прибыл на саммит последним.
Незадолго до него на красную дорожку вышел председатель КНР Си Цзиньпин, который не улыбался и не сказал Абэ почти ни слова.
После этого все лидеры собрались на подиуме для совместного фотографирования. Путин вышел к подиуму вместе с американским президентом Дональдом Трампом, который перед тем, как они разошлись, придержал его за плечо.
Путин прибыл в Осаку около 3:00 мск и поучаствовал во встрече лидеров стран БРИКС. После этой встречи он, как передает «РИА Новости», кратко пообщался «на ногах» с Си Цзиньпином.
Саммит G20 будет проходить до 29 июня. На 28 июня запланирована встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Также российский лидер встретится с Терезой Мэй, покидающей пост