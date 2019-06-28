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07:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко заявил о первом шаге Европы к признанию Крыма российским

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать Крым российским. Об этом он написал в своем Facebook

Источник: AP 2019

По его словам, это следует из того, что Россия восстановила свои полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы. «Демарш нашей дипломатической команды в ПАСЕ был абсолютно оправдан. Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — заявил он.

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25 июня Порошенко заявлял, что собирается бороться с распространением «вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса». По его словам, для этой цели он задействует все свои внешнеполитические связи. Заявление бывшего президента прозвучало через несколько часов после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

Киев и страны Запада считают Крым аннексированной территорией с 2014 года, когда полуостров перешел в состав России по итогам референдума, где подавляющее большинство жителей высказалось в поддержку этого решения. Москва указывает, что переход региона под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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