08:50 (мск), источник: Ведомости
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
Российский президент планирует обсудить продление договора СНВ-3.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась в Осаке на саммите G20. Это третьи полноценные переговоры лидеров двух стран. В прошлый раз переговоры проходили в Хельсинки в июле 2018 г., а первая официальная встреча состоялась в Гамбурге на саммите G20. Тогда встреча продолжалась более двух часов вместо запланированных 30 минут.
По его словам, он ожидает, что дискуссия окажется интересной. Путин напомнил, что президенты не встречались с прошлого лета, но их помощники поддерживали контакты.
С российской стороны на встрече присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый
На встречу президентов в Осаке отведен один час. Представитель Белого дома ранее сообщал, что президенты могут обсудить ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле, а также иранскую ядерную сделку и безопасность на Ближнем Востоке. Также, по его словам, планируется обсудить контроль за наращиванием вооружений и возможность улучшения двусторонних отношений. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что согласованной повестки для встречи нет, темы будут выбирать сами лидеры стран.
Одной из тем переговоров с Трампом станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), рассказал сам Путин в интервью Financial Times накануне саммита. По словам Путина, Россия готова к обсуждению продления соглашения, но «никакой инициативы со стороны американских партнеров нет». По его мнению, если СНВ-3 прекратит свое существование, то в мире не останется инструментов, сдерживающих гонку вооружений.
Если сейчас переговоры не будут начаты — все, он «умрет», потому что времени просто не будет даже для формальностей.
Саммит G20 стартовал с церемонии фотографирования мировых лидеров с японским премьером Синдзо Абэ. Путин прибыл в Осаку около 3:00 мск и поучаствовал во встрече лидеров стран БРИКС. После этой встречи он кратко пообщался «на ногах» с Си Цзиньпином. С Трампом он также обменялся рукопожатием и парой слов.
Путин и Трамп неоднократно встречались на различных международных мероприятиях: 11 ноября прошлого года на торжественных мероприятиях в Париже и 1 декабря на саммите G20 в
На переговорах в Хельсинки летом 2018 г. президенты договаривались о еще одной встрече до конца года. Она должна была состояться в декабре на саммите G20 в Аргентине, но в последний момент ее отменила американская сторона. Трамп объяснил решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли.