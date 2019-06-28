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09:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Переговоры Путина и Трампа закончились

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Беседа продолжалась около полутора часов.

Перед ее началом Дональд Трамп с улыбкой попросил Путина воздержаться от вмешательства в американские выборы.

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Как проходили встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

Известно, что переговоры между двумя лидерами включали такие вопросы, как торговля, вопросы разоружения и протекционизм.

Ранее сообщалось, что лидеры государств кратко побеседовали перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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