09:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Переговоры Путина и Трампа закончились
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились. Об этом сообщает Reuters.
Беседа продолжалась около полутора часов.
Перед ее началом Дональд Трамп с улыбкой попросил Путина воздержаться от вмешательства в американские выборы.
Известно, что переговоры между двумя лидерами включали такие вопросы, как торговля, вопросы разоружения и протекционизм.
Ранее сообщалось, что лидеры государств кратко побеседовали перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20.
Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира.
Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.