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09:56 (мск), источник: РИА Новости

В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщил Белый дом.

Источник: AFP 2019

«Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путины. Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Встреча Путина и Трампа прошла в японской Осаке на полях саммита «большой двадцатки». Она продлилась почти полтора часа.

Источник: Reuters
Новость
Как проходили встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

В ее начале президент РФ отметил, что двум лидерам «есть, о чем поговорить». В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что согласованной повестки дня для разговора двух лидеров нет. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о повестке будущей встречи, также подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу. Но основные предполагаемые к обсуждению вопросы, по его словам, вполне логичны — это и общее состояние двусторонних дел, и стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты, в том числе Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, а также иранская проблема.

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