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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям

АНОСИНО (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителей.

Источник: РИА Новости

«В 2016 году средняя нагрузка на учителя в России составляла 1,3 ставки, или 23,4 часа в неделю. К концу прошлого года ставка выросла до 1,38, почти 25 часов в неделю. В некоторых регионах такая нагрузка достигает 1,78 ставки на одного учителя. Еще раз приведу в пример Мордовию. Мордовия — единственный (регион) на сегодняшний день, где ставка составляет 1,1. Других примеров у нас пока нет», — сказала Васильева на Всероссийском совещании региональных министров.

Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью. Должен быть раз и навсегда закреплен в школе справедливый и понятный механизм, который позволяет нашим коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане.
Ольга Васильева
глава Минпросвещения

По её словам, еще в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации по формированию оплаты труда, где рекомендовали организациям при расчете заработной платы учителям назначить 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие.

«Однако такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть составляет 10%. Я вам напомню, что это поручение председателя правительства, а правила закреплены трехсторонней комиссией», — заключила министр.

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