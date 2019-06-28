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12:17 (мск), источник: Интерфакс

На G20 стартовала встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй «на полях» саммита «двадцатки» в Осаке.

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Это первая полноформатная встреча Путина и Мэй за последние три года. Последний раз они проводили переговоры 4 сентября 2016 г. в Китае, также на саммите G20.

Представитель британского премьера подчеркивал ранее, что эта встреча не свидетельствует о нормализации отношений Москвы и Лондона.

Сама глава британского правительства в пятницу заявила, что намерена затронуть на встрече с Путиным тему нападения в Солсбери.

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«Мы считаем, что эти лица (ответственные за отравление Скрипалей — ИФ) должны быть привлечены к ответственности», — цитирует Мэй газета The Independent.

Сам российский лидер ранее в интервью the Financial Times заявил, что вся история вокруг шпионов и контрразведчиков не стоит ухудшения отношений двух стран. По его словам, она ни стоит пяти копеек, или даже пяти фунтов.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Лондона в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, призывая позволить ей участвовать в расследовании, касающегося граждан РФ.

Вскоре после отравления Скрипалей в марте 2018 года Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

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