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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Удерживаемых в ДНР и ЛНР пленных отпустят домой в аэропорту Минска

В аэропорту Минска сегодня, 28 июня, в 13:30 руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передадут главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку четырех человек, ранее осужденных на территории непризнанных республик к длительным срокам.

Передача состоится в ВИП-зале аэропорта, куда заранее аккредитовали журналистов. Среди них украинские телеканалы 112 и NewsOne, подконтрольные господину Медведчуку, а также телеканал Inter, лояльный «Оппозиционной платформе — за жизнь».

Ожидается, что лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник под камеры передадут пленников Виктору Медведчуку, который доставит их в Киев.

Как ранее сообщил Леонид Пасечник, трое из четверых пленников — украинские военнослужащие. Это Дмитрий Великий (1988 года рождения), приговоренный по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам, Яков Веремейчик (1986 года рождения), обвиняемый «в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны», Эдуард Михеев (1960 года рождения), осужденный по статье «государственная измена» на 12 лет, а также Максим Горяйнов (1984 года рождения), приговоренный к 15 годам за «содействие террористической деятельности».

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Переговоры об освобождении четверых удерживаемых лиц, по словам Виктора Медведчука, длились несколько месяцев. О том, что власти непризнанных республик «в виде жеста доброй воли» отдадут их Киеву, господин Медведчук сообщил 27 июня на пресс-конференции в Минске после встречи с господами Пушилиным и Пасечником.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в Киеве по просьбе журналистов, деятельность господина Медведчука по возвращению пленных, посоветовал спросить у политика, почему он развивает подобную активность «под выборы».

«Я ни разу в своей жизни не общался — ни на должности президента Украины ни в принципе в целом в жизни с господином Медведчуком. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники (в вопросах обмена пленными.— “Ъ”). Он знает мое отношение к этому вопросу, это не о личностях, это очень важный вопрос — почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спрашивайте его», — заявил господин Зеленский.

21 июля на Украине выберут депутатов Верховной рады. Согласно опубликованному 26 июня опросу украинской социологической группы «Рейтинг», партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» может показать второй результат на выборах в Верховную раду, запланированных на 21 июля. За нее готовы проголосовать 12,1% из тех, кто определился со своими симпатиями. На первом месте поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа». Партию «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука поддерживают 8,4% жителей Украины, «Европейскую Солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 7,2%, а «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 7%.

Владимир Соловьев, Минск

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