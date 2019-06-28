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12:26 (мск), источник: РИА Новости

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам

СОФИЯ, 28 июня — РИА Новости. Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, считая, что они уже есть.

Источник: Reuters

«Мы уже гарантируем», — сказал РИА Новости Хвтисиашвили, отвечая на вопрос, готовы ли дать гарантии безопасности россиянам в Грузии.

Отвечая на вопрос, как это может быть юридически оформлено, он заявил:

Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите.
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Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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