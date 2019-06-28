Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа

После программных заявлений Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы в США. Так он отреагировал на вопрос журналистки, будет ли Трамп требовать от российского президента не влиять на американские выборы.
Повернувшись к Путину, Трамп с улыбкой дважды произнес: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда фразу перевели, Путин тоже заулыбался.
Обе стороны крайне сухо комментировали итоги переговоров. Американский Белый дом заявил, что президенты обсудили Иран, Украину, Сирию и Венесуэлу и договорились дальше работать в направлении контроля над вооружениями. По информации американских властей, оба президента согласились, что весь мир заинтересован в улучшении отношений между Россией и США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах они обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине.
По его словам, Трамп поручил сотрудникам своей администрации работать с российскими коллегами по вопросам, которые поднимал Путин. По мнению Лаврова, встреча прошла конструктивно. Лавров сказал, что Путин «обозначил подтверждение инициатив», о которых лидеры двух стран говорили на предыдущих встречах в Гамбурге и в Хельсинки.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Путин пригласил своего американского коллегу приехать в Россию на 9 мая 2020 г., чтобы отметить 75-летний юбилей Победы. «Президент США прореагировал очень позитивно», — добавил он. По его словам, президенты обсудили роль стран во Второй мировой войне и отметили вклад советского народа в победу.
В Осаке в эти дни проходит саммит G20. Помимо Трампа Путин уже успел провести встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и трехстороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.