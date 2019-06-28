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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны рассекретило документы о первых испытаниях автомата Калашникова

КУБИНКА (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.

Источник: РИА "Новости"

На форуме «Армия-2019» Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) обнародовало ряд документов, отражающих результаты испытаний образцов стрелкового оружия в 1943—1945 годах, в том числе образцов конструкции старшего сержанта Калашникова.

Как рассказал начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, часть документов — это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов:

Один из документов — это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм.
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Другой документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.

По мнению генерала, если бы не смерть Судаева в 36-летнем возрасте, «развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути».

Главное ракетно-артиллерийское проводит работу по рассекречиванию ранее неизвестных исторических фактов и документов, связанных с разработкой и испытаниями образцов стрелкового оружия. Работы ведутся в Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военном архиве, архивах ГРАУ и 3-го ЦНИИ Минобороны России.

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