Минобороны рассекретило документы о первых испытаниях автомата Калашникова

На форуме «Армия-2019» Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) обнародовало ряд документов, отражающих результаты испытаний образцов стрелкового оружия в 1943—1945 годах, в том числе образцов конструкции старшего сержанта Калашникова.
Как рассказал начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, часть документов — это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов:
Один из документов — это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм.
Другой документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.
По мнению генерала, если бы не смерть Судаева в 36-летнем возрасте, «развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути».
Главное ракетно-артиллерийское проводит работу по рассекречиванию ранее неизвестных исторических фактов и документов, связанных с разработкой и испытаниями образцов стрелкового оружия. Работы ведутся в Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военном архиве, архивах ГРАУ и 3-го ЦНИИ Минобороны России.