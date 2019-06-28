14:22 (мск), источник: Daily Storm
Мэй: Нормализация отношений между Россией и Британией сейчас невозможна
Кроме того,
«Мэй сообщила Путину, что нормализация двусторонних отношений между странами невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебную интервенцию в другие страны, а также распространение дезинформации и кибератаки», — цитирует издание The Guardian представителя
Мэй подчеркнула, что Лондон «продолжит защищать либеральную демократию и права человека, а также равенство всех групп, включая представителей ЛГБТ», что, по данным издания, является ответом на прозвучавшую ранее со стороны Владимира Путина критику либерализма.
Также Мэй во время беседы с Путиным призвала отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и заявила, что действия России на Украине вызывают у Британии глубокое беспокойство.
Ранее
У стран сейчас нет нормальных взаимоотношений и их не может быть, пока они [Россия] не прекратят свою деятельность [кибератаки и распространение дезинформации]. Мы также видели, как они применили
нервно-паралитическоевещество на улицах Солсбери. Россия должна прекратить все это.
Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании. О высылке более 100 российских дипломатов в связи с возможной причастностью РФ к отравлению Скрипалей объявили еще 23 страны, в том числе США.