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14:22 (мск), источник: Daily Storm

Мэй: Нормализация отношений между Россией и Британией сейчас невозможна

Кроме того, премьер-министр призвала российского президента Владимира Путина отпустить украинских моряков.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 28 июня на саммите G20 в Осаке, Япония провела встречу с президентом России Владимиром Путиным, где заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна, пока Москва угрожает Лондону и его союзникам кибератаками и распространением дезинформации. Мэй также призвала Россию отпустить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Кроме того, СМИ отметили очень холодное рукопожатие между политиками.

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«Мэй сообщила Путину, что нормализация двусторонних отношений между странами невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебную интервенцию в другие страны, а также распространение дезинформации и кибератаки», — цитирует издание The Guardian представителя премьер-министра Британии.

Мэй подчеркнула, что Лондон «продолжит защищать либеральную демократию и права человека, а также равенство всех групп, включая представителей ЛГБТ», что, по данным издания, является ответом на прозвучавшую ранее со стороны Владимира Путина критику либерализма.

Кроме того, британская премьер-министр заявила, что у Лондона есть неопровержимые доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «Новичком».
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Путин объявил конец эпохи либерализма перед саммитом G20

Также Мэй во время беседы с Путиным призвала отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и заявила, что действия России на Украине вызывают у Британии глубокое беспокойство.

Ранее премьер-министр Британии пообещала, что в беседе с Путиным будут затронуты проблемы кибератак и распространение дезинформации со стороны России. Кроме того, премьер-министр Великобритании отметила, что Москва и Лондон не могут вернуться к нормальным взаимоотношениям, пока виновные в отравлении Скрипалей находятся на свободе.

У стран сейчас нет нормальных взаимоотношений и их не может быть, пока они [Россия] не прекратят свою деятельность [кибератаки и распространение дезинформации]. Мы также видели, как они применили нервно-паралитическое вещество на улицах Солсбери. Россия должна прекратить все это.
Тереза Мэй
премьер-министр Великобритании

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года в Солсбери. Лондон обвинил в произошедшем российские спецслужбы. Мэй заявляла, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы разработанного в России. В Москве эти обвинения категорически отрицают и неоднократно призывали Великобританию представить официальные материла по расследованию инцидента, но британская сторона постоянно в этом отказывала.

Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании. О высылке более 100 российских дипломатов в связи с возможной причастностью РФ к отравлению Скрипалей объявили еще 23 страны, в том числе США.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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