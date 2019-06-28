14:29 (мск), источник: РИА Новости
Мэй потребовала привлечь «обвиняемых» по делу Скрипалей к ответственности
ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Мария Табак.
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.
«Премьер-министр сказала, что использование смертоносного
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят» и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.