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14:29 (мск), источник: РИА Новости

Мэй потребовала привлечь «обвиняемых» по делу Скрипалей к ответственности

ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что у Соединенного Королевства есть неопровержимые доказательства того, что именно Россия стояла за отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, и что она хочет, чтобы обвиняемые британской стороной были привлечены к ответу, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.

Источник: РИА Новости

Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.

«Премьер-министр сказала, что использование смертоносного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери вписывается в более широкий контекст неприемлемого поведения (России — ред.) и являлось поистине низким поступком, который повлек за собой смерть британской гражданки Дон Стерджес. Она ясно дала понять, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства того, что за нападением стояла Россия, которые основываются на тщательных расследованиях и сотрудничестве с нашими союзниками», — говорится в заявлении представителя офиса премьера.

«Она сказала, что подобные действия никогда не должны повториться, и что Великобритания хочет, чтобы два человека, ответственные за это, были привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.
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Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят» и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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