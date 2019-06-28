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15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

На Чернобыльской АЭС Ананенко работал старшим инженером-механиком реакторного цеха, Беспалов — старшим инженером турбинного цеха, Баранов — начальником смены.

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В ходе ликвидации аварии они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря их действиям удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, что могло бы привести к повторному взрыву.

Данный эпизод был показан в сериале HBO «Чернобыль». Ананенко и Беспалов в данный момент проживают на Украине, Баранов скончался в 2005 году. Звание Героя Украины ему присуждено посмертно.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции произошел выброс радиоактивных веществ, облучению подверглись более восьми миллионов жителей Украины, Белоруссии и России. Радиоактивному загрязнению подверглись 14 российских регионов. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, куда входят города Припять, Чернобыль и 74 села.

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