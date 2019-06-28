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17:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент «Ъ». Ранее они были осуждены на территории ДНР и ЛНР на длительные сроки. По словам господина Медведчука, пленных доставили в Минск из Ростова-на-Дону. Далее он сопроводит их в Киев.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Виктор Медведчук заявил, что положительные результаты переговоров о передаче пленных, которые длились несколько месяцев, не связаны с предстоящими 21 июля выборами в Верховную раду. Как рассказал один из задержанных, он узнал о готовящемся освобождении четыре дня назад.

Как ранее сообщалось, трое из четырех пленников — украинские военнослужащие. Это Дмитрий Великий (1988 года рождения), приговоренный по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам, Яков Веремейчик (1986 года рождения), обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Эдуард Михеев (1960 года рождения), осужденный по статье «государственная измена» на 12 лет, а также Максим Горяйнов (1984 года рождения), приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности.

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