17:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных
В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент «Ъ». Ранее они были осуждены на территории ДНР и ЛНР на длительные сроки. По словам господина Медведчука, пленных доставили в Минск из
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