17:20 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле рассказали, как прошел первый день Путина на G20
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Перед официальным открытием «двадцатки» неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.
Организатором встречи выступила Бразилия.
«Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться», — сказал Песков.
На саммите лидеры пяти государств на саммите затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.
«Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом», — добавил
После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.
Как отметил представитель Кремля, два лидера затронули много тем, но не все смогли обсудить углубленно
В частности, Путин и Трамп договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества.
«Говорили об уровне двусторонних
Также два лидера обсудили международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию.
«Достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», — добавил
Президенты договорились, что МИД, Госдепартамент и минфины двух стран продолжат обсуждать затронутые ими темы более конкретно.
В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.
«Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено».
Также у российского лидера прошла двусторонняя встреча с британским премьером Терезой Мэй.
В начале встречи два лидера пообщались в формате «тет-а-тет» только в присутствии переводчиков.
«Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента», — отметил
После этого прошли переговоры в расширенном составе, стороны обменялись мнениями по Украине, Сирии, Ирану.
Также у Москвы и Лондона есть понимание, что необходимо принять меры для оживления взаимодействия в интересах бизнеса, добавил Песков.