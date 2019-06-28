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17:20 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле рассказали, как прошел первый день Путина на G20

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, как прошел первый день Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке.

Источник: РИА Новости

БРИКС

Перед официальным открытием «двадцатки» неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.

Организатором встречи выступила Бразилия.

«Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться», — сказал Песков.

На саммите лидеры пяти государств на саммите затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.

«Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом», — добавил пресс-секретарь.

Трамп

После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.

Как отметил представитель Кремля, два лидера затронули много тем, но не все смогли обсудить углубленно из-за ограничений по времени.

В частности, Путин и Трамп договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества.

«Говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран», — добавил Песков.

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Также два лидера обсудили международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию.

«Достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», — добавил пресс-секретарь президента.

Президенты договорились, что МИД, Госдепартамент и минфины двух стран продолжат обсуждать затронутые ими темы более конкретно.

В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

«Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено».

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Мэй

Также у российского лидера прошла двусторонняя встреча с британским премьером Терезой Мэй.

В начале встречи два лидера пообщались в формате «тет-а-тет» только в присутствии переводчиков.

«Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента», — отметил пресс-секретарь.

После этого прошли переговоры в расширенном составе, стороны обменялись мнениями по Украине, Сирии, Ирану.

Также у Москвы и Лондона есть понимание, что необходимо принять меры для оживления взаимодействия в интересах бизнеса, добавил Песков.

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