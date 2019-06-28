17:16 (мск), источник: RNS
Песков рассказал о взглядах Путина на либерализм
Президент России Владимир Путин выступает против навязывания либеральных идей, хотя сами они ему близки. Так объяснил
«Что касается самого Путина, то, безусловно, ему
Мы полностью согласимся в том плане, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили и, безусловно, это не может являться эффективной системой. Вместе с тем, если
где-тоесть авторитаризм, то это вопрос народов этих стран, не нам их судить и не нам пытаться изменить строй и власть в их странах.
Ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что современная «либеральная идея» изжила себя. По его словам, некоторые её элементы нереалистичны, что признают на Западе. Он связал происходящее в Европе и в США, в частности приход к власти Дональда Трампа, с отрывом правящих элит от людей.