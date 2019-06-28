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17:16 (мск), источник: RNS

Песков рассказал о взглядах Путина на либерализм

Президент России Владимир Путин выступает против навязывания либеральных идей, хотя сами они ему близки. Так объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее, которые те озвучил в интервью Financial Times.

Источник: AP 2019

«Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма. Но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», — приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь также ответил на критику главы Европейского совета Дональда Туска, которые те озвучил в ответ на интервью. В частности, Туск назвал устарелыми «авторитаризм, культы личности и власть олигархов, даже если они могут показаться эффективными».

Мы полностью согласимся в том плане, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили и, безусловно, это не может являться эффективной системой. Вместе с тем, если где-то есть авторитаризм, то это вопрос народов этих стран, не нам их судить и не нам пытаться изменить строй и власть в их странах.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что современная «либеральная идея» изжила себя. По его словам, некоторые её элементы нереалистичны, что признают на Западе. Он связал происходящее в Европе и в США, в частности приход к власти Дональда Трампа, с отрывом правящих элит от людей.

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