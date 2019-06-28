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18:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Что происходит с Ангелой Меркель? Версии немецкой прессы

27 июня Меркель присутствовала на церемонии назначения нового министра юстиции Кристин Ламбрехт. Во время речи президента Франка-Вальтера Штайнмайера журналисты обратили внимание на то, что Ангела Меркель дрожит.

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Это произошло с Меркель второй раз за две недели. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня канцлер тоже заметно дрожала.

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Журналисты гадают, что происходит. В прошлый раз Меркель объяснила дрожь тем, что ей очень хотелось пить, и было жарко. На этот раз управление делами канцлера прокомментировало произошедшее скупо. Меркель чувствует себя отлично, будет участвовать в саммите «Большой двадцатки» в Осаке 28—29 июня и саммите Евросоюза 30 июня, заявили там.

Журналисты пытаются найти объяснение. Мы собрали несколько основных версий немецких СМИ.

Психологические причины?

Источники газет Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten в правительстве говорят, что причина второго приступа дрожи была психологической.

Их цитирует сайт газеты Sueddeutsche Zeitung:

Воспоминание о прошлом инциденте привело к новому. Это психологический процесс.

Ее автор отмечает, что у высокопоставленных немецких политиков нет личных врачей. «Хорошо, что глава аппарата канцлерин Хельге Браун по образованию анастезиолог и врач отдела реанимации», — пишет газета.

Стресс на работе?

«Когда Меркель дрожит — слетаются стервятники», — так озаглавлена статья одного из пяти издателей правоцентристской Frankfurter Allgemeine Zeitung, Бертольда Колера.

За 14 лет, которые она находилась во власти, Меркель показала стойкость — и физическую, и психологическую. Можно ли допустить, что тяжелая нагрузка, которая всегда ассоциировалась с ее постом, начинает сказываться?

Колер считает, что, комментариев в духе «канцлер в порядке» уже недостаточно, учитывая важность должности Меркель.

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Однако, добавляет он, Меркель явно чувствовала себя в форме — она без проблем совершила длинный перелет в Осаку на саммит «на обычном правительственном самолете, а не на медицинском “Аэробусе” Бундесвера, как могло бы показаться в свете такого множества удаленных диагнозов».

Журналист Франц Йозеф Вагнер считает, что Ангела Меркель «стала уязвимой».

«Конфликт в том, что канцлер не может дрожать. Когда дрожит канцлер — дрожит государство. У канцлера должно быть железное здоровье. Она встает до рассвета и ведет переговоры до поздней ночи. Почти не спит. Наша канцлер сделана из нервов, вен и мускул. Она состоит из сердца и души», — пишет Вагнер в таблоиде Bild.

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Он рекомендует Меркель «просто оставаться в постели».

Говоря о возможных причинах состояния канцлера, Bild назвал недостаток жидкости, гипогликемию и гипогликемический шок.

«Выдержит ли она?» — вопрошает автор заметки.

Меркель готовится уйти?

«Вернувшаяся дрожь Ангелы Меркель поднимает вопросы о состоянии ее здоровья. И о раннем прощании», — говорится в статье на сайте газеты Tagesspiegel.

Автор намекает, что нечто подобное может произойти с человеком, в графике которого фактически нет перерывов. «Но это второй раз за восемь дней», — отмечает автор.

Не стоит ли за этим нечто более серьезное? Должны ли мы, как предположит один важный политик из Христианско-демократического союза, думать о ее раннем уходе?

Серьезная болезнь?

В статье на сайте либерального еженедельника Focus, обсудившего симптомы Меркель с врачом еще после первого инцидента, эксперт говорит, что не исключает серьезной болезни.

После приступа дрожи, произошедшего с Меркель 18 июня, глава ассоциации семейных врачей Германии Якоб Бергер говорил, что не видит поводов для большого беспокойства. Теперь же он считает, что «учитывая повторение симптомов, медицинское объяснение нужно найти срочно».

Врач, впрочем, исключил, что у Меркель может быть болезнь Паркинсона.

«Такой человек, как Ангела Меркель, который постоянно должен работать и бегать от мероприятия к мероприятию, вполне может скрывать эти симптомы, но ее врачи должны выудить из нее информацию», — говорит он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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