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20:34 (мск), источник: Интерфакс

Путин и Трамп не обсуждали Nord Stream 2, но говорили об украинских моряках

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил о конструктивном подходе Трампа к торгово-экономическим отношениям с Россией и констатировал готовность начать диалог по темам разоружения и контроля над вооружениями.

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Москва констатирует «конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне», заявил Песков журналистам.

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«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что тема реализации Россией проекта «Северный поток — 2» на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Кроме того, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. «Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — сказал Песков.

Встреча президентов, прошедшая на саммите G20 в пятницу, 28 июня, продлилась почти полтора часа. Американская сторона сообщила, что лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы.

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