20:34 (мск), источник: Интерфакс
Путин и Трамп не обсуждали Nord Stream 2, но говорили об украинских моряках
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU —
Москва констатирует «конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в
«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — заявил
Он добавил, что тема реализации Россией проекта «Северный поток — 2» на встрече двух лидеров не обсуждалась.
Кроме того, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. «Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — сказал Песков.
Встреча президентов, прошедшая на саммите G20 в пятницу, 28 июня, продлилась почти полтора часа. Американская сторона сообщила, что лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы.