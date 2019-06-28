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19:59 (мск), источник: Известия

Макрон понадеялся на участие Путина в саммите «нормандской четверки»

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что они обсудят вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта на предстоящем в июле саммите «нормандской четверки». Об этом в пятницу, 28 июня, пишет «РИА Новости».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мне приятно, что у нас вновь появилась возможность обменяться мнениями, в первую очередь по двусторонней повестке дня, которой мы задали новую динамику с момента твоего приезда в Версаль, потом — моего приезда в Санкт-Петербург. И мы знаем, что у нас есть возможность улучшить наши отношения еще больше в ближайшие две недели», — сказал Макрон.

Он также предложил Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии, отметив важность сотрудничества России и Франции.

«Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир», — заметил Макрон. Путин ответил, что «всё имеет перспективы».

Ранее в пятницу Путин пригласил французского лидера Эммануэля Макрона посетить в 2020 году торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Главы двух стран общались на «ты», Макрон предложил Путину принять участие в Парижском форуме мира.

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Главы России и Франции провели встречу в резиденции российского лидера, которую тот занимает в дни саммита G20. Прибыв на встречу, Макрон тепло и с улыбкой поприветствовал Путина, по-русски сказав ему «привет».

Во время беседы российский президент подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров России. По словам Путина, накоплен большой «опыт конструктивного сотрудничества по многим направлениям». Однако он отметил, что есть и проблемы, которые обсуждаются.

Саммит G20 проходит 28—29 июня в японской Осаке. В ходе этого мероприятия российский президент уже успел встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

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В 2015 году лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в Минске разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта. Документ предусматривает в том числе полное прекращение огня, обсуждение вопроса о местных выборах и предоставление особого статуса Донбассу.

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