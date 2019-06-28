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20:54 (мск), источник: Lenta.Ru

ДНР заявила об обострении конфликта из-за Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского на позиции украинских силовиков привел к ухудшению ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, пишет издание «Новороссия».

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«Посещение им (Владимиром Зеленским — прим. “Ленты.ру”) позиций вооруженных формирований Украины послужило не началом установления мира, а привело к еще большей эскалации конфликта. Так, за период с 27 мая по 27 июня зафиксировано 536 нарушений режима прекращения огня», — сказал Якубов.

Также, по его словам, украинские военные стали систематически применять оружие, запрещенное минскими соглашениями. От огня страдают мирные жители, их дома, жизненно важные объекты инфраструктуры и хлебные поля, добавил представитель ДНР.

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27 мая Зеленский осмотрел позиции украинской армии в Станице Луганской и населенном пункте Счастье, а также побывал на передовой. Глава государства проверил условия, в которых живут солдаты, расспросил их о качестве питания, укомплектовании подразделений людьми и техникой, а также о том, получают ли они жилье и социальный пакет.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В Москве не раз подчеркивали, что Россия является не стороной этих договоренностей, а государством-гарантом, как Франция и Германия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Новое украинское руководство объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей Донбасса. В 2018-м операция была переформатирована и перешла под контроль Вооруженных сил Украины.

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