22:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Песков похвалил Мэй за дружелюбие
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что
«Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой
Путин и Мэй встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. В ходе встречи лидеры двух стран в формате
Глава правительства подчеркнула, что виновные в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери должны понести заслуженное наказание.
Помимо этого Мэй призвала отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
27 июня Путин в интервью британской газете Financial Times заявил, что история с отравлением Скрипаля и его дочери «не стоит и пяти копеек». По его словам, Скрипаль уже был ранее наказан на родине.
До этого представитель Мэй рассказал, что встреча президента России и