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22:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков похвалил Мэй за дружелюбие

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была настроена дружелюбно в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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«Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко дала понять готовность искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между странами», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что сам факт встречи можно оценить положительно, поскольку этому предшествовала долгая пауза в дипломатических отношениях России и Великобритании.

Путин и Мэй встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. В ходе встречи лидеры двух стран в формате тет-а-тет обсудили «дело Скрипалей».

Дело Скрипалей
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Также Тереза Мэй заявила, что отношения между странами нельзя нормализовать при продолжающихся угрозах с российской стороны.
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Глава правительства подчеркнула, что виновные в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери должны понести заслуженное наказание.

Помимо этого Мэй призвала отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

27 июня Путин в интервью британской газете Financial Times заявил, что история с отравлением Скрипаля и его дочери «не стоит и пяти копеек». По его словам, Скрипаль уже был ранее наказан на родине.

До этого представитель Мэй рассказал, что встреча президента России и премьер-министра Великобритании на саммите не означает нормализации отношений между Москвой и Лондоном.

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