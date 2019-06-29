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03:46 (мск), источник: Интерфакс

«Би-би-си» назвала предполагаемого руководителя операции в «деле Скрипалей»

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Россиянин Денис Сергеев, прибывший в Великобританию под именем Сергей Федотов, мог руководить действиями подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщается в расследовании программы «Би-би-си» Newsnight.

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В публикации говорится, что Сергеев имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ (Главное управление Генерального штаба, ранее называлось Главным разведывательным управлением (ГРУ) — ИФ). Источники «Би-би-си» подтвердили, что Сергеев руководил оперативной группой и, находясь в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

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Сообщается, что Сергеев был в столице Великобритании со 2 по 4 марта. Он жил отдельно от двух других фигурантов дела — Александра Петрова и Руслана Боширова — возле вокзала Паддингтон, где провел большую часть своей поездки.

Утром 3 марта он доехал до набережной Темзы в центре Лондона, где в это же время, по данным британской полиции, находились двое других подозреваемых. У Сергеева было около 30−40 минут, и в это время он мог встретиться с Петровым и Бошировым, которые после на поезде отправились в Солсбери.

Согласно данным биллинга, полученным расследователями Bellingcat, Сергеев в Лондоне избегал Wi-Fi, используя соединения 3G и 4G. Он пользовался интернетом «сотни раз», обменивался сообщениями в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. Звонил он лишь единожды перед отъездом, зато ответил на десять звонков с того же номера. Как считают источники «Би-би-си», номер мог принадлежать связному Сергеева в ГРУ.

Номер предполагаемого связного был зарегистрирован на обычную сим-карту, однако телефон не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI (International Mobile Equipment Identity, уникальный номер мобильного телефона — ИФ). Кроме того, у этого номера несколько лет не было владельца, что противоречит российским законам.

Ранее британский телеканал Sky News назвал настоящее имя третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии — Денис Сергеев.

«Дело Скрипалей»

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В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в СССР.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. По данным СМИ, под именами Боширова и Петрова скрывались сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В Великобритании их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

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