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10:16 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне встречу — «отличной».

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«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала «Россия 24», они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

«У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», — добавил американский президент.

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Накануне лидеры России и США провели полуторачасовую встречу в рамках саммита «Большой двадцатки», который проходит в Осаке. Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, стороны подтвердили и даже инициировали желание обсуждать широкий спектр проблем: от экономики до стратегической стабильности.

Помимо вопроса о международной торговле, они обсудили ситуацию в Сирии и вокруг Ирана, в Венесуэле и на Украине, затронули вопросы, связанные с Турцией и Китаем, а также договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

Это была третья личная встреча президентов России и США, в основном они общаются по телефону.

До этого Путин и Трамп виделись в декабре на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе: они коротко пообщались «на ногах», но полноформатную встречу Трамп отменил из-за инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, летом прошлого года президенты России и США провели саммит в Хельсинки.

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