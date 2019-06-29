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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает Das Bild.

Источник: РИА Новости

Отвечая на вопрос журналиста о своем состоянии, политик подтвердила, что чувствует себя хорошо, не пояснив, обращалась ли к врачу.

Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо.
Ангела Меркель

Сегодня состоялась встреча Путина и Меркель в рамках саммита «Большой двадцатки». Как стало известно, канцлер Германии выглядела бодро.

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27 июня у Меркель случился приступ дрожи во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Тогда Кабмин ФРГ заявил, что политик чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Осаку на саммит «Большой двадцатки».

На прошлой неделе она почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, чтобы унять дрожь.

Во время итоговой пресс-конференции Меркель объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала улучшение, выпив несколько бутылок воды.

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