Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи

Отвечая на вопрос журналиста о своем состоянии, политик подтвердила, что чувствует себя хорошо, не пояснив, обращалась ли к врачу.
Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо.
Сегодня состоялась встреча Путина и Меркель в рамках саммита «Большой двадцатки». Как стало известно, канцлер Германии выглядела бодро.
Тогда Кабмин ФРГ заявил, что политик чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Осаку на саммит «Большой двадцатки».
На прошлой неделе она почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.
Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, чтобы унять дрожь.
Во время итоговой пресс-конференции Меркель объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала улучшение, выпив несколько бутылок воды.