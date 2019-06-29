11:25 (мск), источник: РИА Новости
Путин ответил на возражения Элтона Джона
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Отношение к
Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное — это не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям
«У нас есть закон, за который нас все “шпыняют” — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — добавил президент РФ.