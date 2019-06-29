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11:25 (мск), источник: РИА Новости

Путин ответил на возражения Элтона Джона

ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.

Источник: РИА Новости

Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное — это не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Элтон Джон обратился к Путину, заявив, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», — ответил Путин на вопрос журналиста.

«У нас есть закон, за который нас все “шпыняют” — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — добавил президент РФ.

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