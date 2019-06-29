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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал произволом произошедшее с журналистом Голуновым

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин назвал произволом ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова и подчеркнул, что этот инцидент должен быть расследован.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается ситуации с Голуновым — там не несправедливость, там произвол», — сказал Путин журналистам в Осаке.

«Это просто произвол. И он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — добавил он.

Корреспондент онлайн-издания «Медуза» Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. 8 июня ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

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Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил двоих высокопоставленных сотрудников ведомства.

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